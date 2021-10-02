Биспинг раскритиковал Джонса: «Я верю, что его осудят»

Американец верит, что суд вынесет справедливый приговор «Боунсу»

Джон Джонс / фото - bleacherreport.com

Бывший чемпион UFC в среднем весе американец Майкл Биспинг раскритиковал своего соотечественника Джона Джонса (26-1) за его арест в Лас-Вегасе. Биспинг убежден, что человек, который бьет свою жену, должен понести наказания и надеется, что суд вынесет справедливый приговор.

Майкла цитирует портал middleeasy.com:

«Я действительно верю, что Джона Джонса осудят. Теперь подробности его ареста стали известны. Это все отвратительно. Послушайте, я не из тех, кто склонен к домашнему насилию. Я не из тех парней, который когда-нибудь тронул хоть пальцем свою жену. Я наблюдал некоторые моменты из этого в детстве, и это все мне не нравится. Я категорически против любого домашнего насилия. Но когда ты - Джон Джонс, возможно, один из величайших бойцов в истории, то тебе нет оправдания такому поведению. Я не думаю, что это ему сойдет с рук в этот раз. Это все отвратительно. Такому человеку нет места в нашем мире».

Президент UFC Дэйна Уайт прокомментировал арест звезды промоушена Джона Джонса.