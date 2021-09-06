Биспинг считает, что Тиллу нужно вернуться в полусредний вес
Бывший чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг прокомментировал поражение британца Даррена Тилла (18-4-1) в бою с американцем Дереком Брансоном (23-7). По словам Биспинга, Даррену необходимо провести некоторые изменения в тренерском составе, а также вернуться в полусредний дивизион.
Биспинга цитирует ресурс lowkickmma.com:
«Я сочувствую Даррену. Это была тяжелая ночь для него. Я уверен, что он очень расстроен, потому что видел, как Тилл вышел из клетки. Конечно, мы ничего не знаем, потому что практически все происходит за кулисами. Это еще одна потеря в его послужном списке, которая отдаляет его от чемпионского титула. Но что я скажу, так это то, что ему всего 28 лет. На протяжении моей карьеры, у меня было много взлетов и падений.
Возможно, некоторые поправки в тренерском составе помогут изменить ситуацию. Я не говорю, что нужно поменять полностью команду, но возможно нужно больше времени уделять борьбе и особенно джиу-джитсу. Я считаю, что все это смогло бы исправить ситуацию.
Так же я считаю, что Даррену, возможно, нужно вернуться в полусредний вес. Дерек Брансон выглядел намного крупнее от него. Я не говорю о росте, но все же разница была заметной».
Дерек Брансон досрочно остановил британца Даррена Тилла в главном событии турнира UFC Fight Night 191.
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