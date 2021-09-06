Биспинг считает, что Тиллу нужно вернуться в полусредний вес

Даррен Тилл / фото - Getty Images

Бывший чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг прокомментировал поражение британца Даррена Тилла (18-4-1) в бою с американцем Дереком Брансоном (23-7). По словам Биспинга, Даррену необходимо провести некоторые изменения в тренерском составе, а также вернуться в полусредний дивизион.

Биспинга цитирует ресурс lowkickmma.com:

Возможно, некоторые поправки в тренерском составе помогут изменить ситуацию. Я не говорю, что нужно поменять полностью команду, но возможно нужно больше времени уделять борьбе и особенно джиу-джитсу. Я считаю, что все это смогло бы исправить ситуацию.

Так же я считаю, что Даррену, возможно, нужно вернуться в полусредний вес. Дерек Брансон выглядел намного крупнее от него. Я не говорю о росте, но все же разница была заметной».