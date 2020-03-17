Блахович: «Я знал, что у UFC планы на Адесанью, но мне все равно»
Блахович: «Если UFC пришлет мне контракт на бой с Джоном Джонсом, я подпишу его»
Поляк намерен провести поединок с американским бойцом
10:10
Ян Блахович / фото - gstatic.com
Чемпион UFC в полутяжелом весе поляк Ян Блахович верит, что придет время, когда американец Джон Джонс сдержит свое слово и проведет бой с ним. Также Ян уверен, что его команда разработает план на этот бой, который приведет его к победе, возможно даже нокаутом.
Блаховича цитирует портал bjpenn.com:
«Я верю, что у меня еще будет возможность сразиться с Джонсом. Думаю, любой боец хотел бы разделить с ним октагон. Он пообещал мне бой, после того как я нокаутировал Кори Андерсона. Поэтому верю, что мы встретимся с ним в будущем.
Если UFC пришлет мне контракт на этот поединок, я подпишу его и буду драться с Джонсом. Также я уверен, что моя команда разработает план, который приведет меня к победе. Конечно, я хотел бы нокаутировать его, но думаю, что это будет похоже на поединок, который я провел с Адесанья».
Ян Блахович поделился впечатлениями от боя с Исраэлем Адесаньей.