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Блахович назвал Адесанье условия для реванша
Исраэлю придется очень усердно потрудиться ради такого
16:59
Ян Блахович, Исраэль Адесанья / Фото: getty images
Чемпион UFC в полутяжелом весе поляк Ян Блахович
(28-8) в комментарии bjpenn.com рассказал о потенциальном реванше с чемпионом среднего дивизиона Исраэлем Адесаньей (21-1).
«Почему нет? Реванш может пройти. Но если он захочет снова прийти в мой вес, ему нужно одержать тут несколько побед, перед тем как снова драться за титул.
Сначала он должен побить двух-трех полутяжеловесов, и только потом ему, возможно, дадут титульный шанс».
Напомним, в марте текущего года Блахович уверенно выиграл у Адесаньи решением судей.
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