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Блахович назвал Адесанье условия для реванша

Исраэлю придется очень усердно потрудиться ради такого
MMA
16:59
Блахович назвал Адесанье условия для реванша
Ян Блахович, Исраэль Адесанья / Фото: getty images

Чемпион UFC в полутяжелом весе поляк Ян Блахович (28-8) в комментарии bjpenn.com рассказал о потенциальном реванше с чемпионом среднего дивизиона Исраэлем Адесаньей (21-1).

«Почему нет? Реванш может пройти. Но если он захочет снова прийти в мой вес, ему нужно одержать тут несколько побед, перед тем как снова драться за титул.

Сначала он должен побить двух-трех полутяжеловесов, и только потом ему, возможно, дадут титульный шанс».

Напомним, в марте текущего года Блахович уверенно выиграл у Адесаньи решением судей.

Карен Агабекян
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Теги

Исраэль Адесанья Ян Блахович

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