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Блахович после победы над Тейшейрой намерен сразиться с Прохазкой
Поединок может состояться на родине чемпиона UFC
29 октября 08:23
Ян Блахович / Фото - UFCЧемпион UFC в полутяжелом дивизионе поляк Ян Блахович (28-8) высказался относительно возможного поединка с чехом Иржи Прохазкой (28-3-1).
Поляк уверен, что после победы в предстоящем бою против бразильца Гловера Тейшейры (32-7) он встретится с Прохазкой, а поединок желает провести на своей родине.
Цитирует Блаховича mmafighting.com.
«У него был отличный забег. Он сумасшедший боец, но в хорошем смысле. Иржи – безумный и у него странный стиль, но он умеет им пользоваться. Сейчас мне предстоит бой с Гловером, а затем, возможно я буду драться с Прохаской, но где-то в Европе. Если мне придется встретиться с Иржи, то наш поединок должен пройти в Польше или в какой-то из стран Европы. Потому что в Европе наш бой вызовет большой ажиотаж. Если говорить о Польше, то без проблем 60 тыс. фанатов придут посмотреть наше противостояние. Но сейчас я должен обыграть Гловера. Все мое внимание сосредоточенно на нем».
Напомним, что Блахович и Тейшейра проведут поединок 30 октября в Абу-Даби (ОАЭ), в главном событии турнира UFC 267.
Текстовая онлайн трансляция поединка будет доступна на нашем сайте. Примерное начало – 07:00.
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