Кормье: «Блахович хорош, но Джонс лучше»
Блахович рассказал, когда Адесанья может рассчитывать на реванш
Исраэлю придется хорошо потрудиться
15 марта 20:36
Ян Блахович, Исраэль Адесанья / Фото: MMA Fighting
Чемпион UFC в полутяжелом весе Ян Блахович (28-8) высказался о гипотетическом реванше с Исраэлем Адесаньей (20-1). Слова поляка приводит портал mmafighting.com.
«Я прекрасно себя чувствовал в поединке с ним. Знаю, что мог показать больше, но чувствовал себя прекрасно. С кардио было все хорошо. Но я в любом случае должен был показать больше, но Исраэль отличный боец. Я просто подстраивался под него в схватке.
Он делал именно то, чего мы ожидали. Только два момента в этот раз отличались: я думал, что он будет быстрее, и оказалось, что он чуть сильнее, чем я ждал. Но в общем все было именно так, как мы ожидали.
Наш реванш может пройти в будущем, но ему сначала нужно победить кого-то из топ-10».
Напомним, ранее Блахович выиграл у Адесаньи решением судей.