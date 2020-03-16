Блахович рассказал, когда Адесанья может рассчитывать на реванш

Ян Блахович, Исраэль Адесанья / Фото: MMA Fighting

Чемпион UFC в полутяжелом весе Ян Блахович (28-8) высказался о гипотетическом реванше с Исраэлем Адесаньей (20-1). Слова поляка приводит портал mmafighting.com.

Он делал именно то, чего мы ожидали. Только два момента в этот раз отличались: я думал, что он будет быстрее, и оказалось, что он чуть сильнее, чем я ждал. Но в общем все было именно так, как мы ожидали.

Наш реванш может пройти в будущем, но ему сначала нужно победить кого-то из топ-10».