Блахович рассказал, за счет чего ему удалось победить Исраэля Адесанью

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 10
Сейчас 0
Сегодня 12
Завтра 9
Развернуть Свернуть
Футбол (4 события из 5) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Бенфика - Аякс 2:2 Окончен
22:00 Атлетико - Манчестер Юнайтед 1:1 Окончен
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:30 Бернли - Тоттенхэм 1:0 Окончен
21:45 Ливерпуль - Лидс 6:0 Окончен
Хоккей (4 события из 9) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Альтаир - СК Сокол 5:3 Окончен
18:30 Донбасс - Белый Барс 6:0 Окончен
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Флорида Пантерс - Нэшвилл Предаторс 4:6 Окончен
05:00 Анахайм Дакс - Сан-Хосе Шаркс 4:3 Окончен
Теннис (2 события из 61) показать все
ATP 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
17:00 Новак Джокович - Карен Хачанов 2:0 Окончен
ATP 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
04:00 Рафаэль Надаль - Денис Кудла 2:0 Окончен
нет важных матчей
Футбол (9 событий из 9) показать все
Лига Европы UEFA 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:45 Динамо Загреб - Севилья -:- Запланирован
19:45 Олимпиакос - Аталанта -:- Запланирован
19:45 Реал Сосьедад - РБ Лейпциг -:- Запланирован
19:45 Лацио - Порту -:- Запланирован
22:00 Наполи - Барселона -:- Запланирован
22:00 Бетис - Зенит -:- Запланирован
22:00 Глазго Рейнджерс - Боруссия Дортмунд -:- Запланирован
22:00 Брага - Шериф -:- Запланирован
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Арсенал - Вулверхэмптон -:- Запланирован
Хоккей (3 события из 17) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:30 Краматорск - Мариуполь -:- Запланирован
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:30 Детройт Ред Уингс - Колорадо Эвеланш -:- Запланирован
02:30 Тампа-Бэй Лайтнинг - Эдмонтон Ойлерс -:- Запланирован
Футбол (4 события из 7) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:45 Милан - Удинезе -:- Запланирован
22:00 Дженоа - Интер -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Леванте - Эльче -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Минай - Заря -:- Запланирован
Хоккей (5 событий из 11) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Альтаир - Белый Барс -:- Запланирован
18:30 Донбасс - СК Сокол -:- Запланирован
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Флорида Пантерс - Коламбус Блу Джекетс -:- Запланирован
02:00 Нью-Йорк Рейнджерс - Вашингтон Кэпиталз -:- Запланирован
05:30 Сан-Хосе Шаркс - Нью-Йорк Айлендерс -:- Запланирован
Сейчас в эфире
22:40
По соображениям совести. Художественный фильм
23:45
Баскетбол. Суперлига Windrose. Николаев - Будивельник

Блахович рассказал, за счет чего ему удалось победить Исраэля Адесанью

Поединок двух чемпионов прошел в марте 2021 года
MMA
23 февраля 22:59
Блахович рассказал, за счет чего ему удалось победить Исраэля Адесанью
Блахович - Адесанья / фото - UFC

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе поляг Ян Блахович (28-9) поделился воспоминаниями годичной давности, когда на UFC 259 победил действующего чемпиона среднего веса Исраэля Адесанью (22-1).

В интервью порталу MMANews Блахович рассказал, как ему удалось нанести первое и единственное поражение нигерийскому бойцу.

«Я победил, потому что я – Ян Блахович, а он нет. В этом главная разница. Конкретно в этом поединке я взял с собой свою легендарную польскую силу, вот и все. Весь секрет в легендарной польской силе. Если я не забываю ее в гостиничном номере, я побью любого. А вот если забываю, тогда нет».

Напомним, Адесанья назвал имя своего следующего соперника.

Михаил Рыбак
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Хайлайты

Теги

Исраэль Адесанья

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

«Это будет июнь или июль». Исраэль Адесанья назвал имя своего следующего соперника
«Это будет июнь или июль». Исраэль Адесанья назвал имя своего следующего соперника
MMA
18 февраля 16:51
Адесанья: «Если Уиттакер выиграет несколько хороших побед, то, уверен, мы увидимся в будущем»
Адесанья: «Если Уиттакер выиграет несколько хороших побед, то, уверен, мы увидимся в будущем»
MMA
15 февраля 14:58
Сехудо: «Я уверен, что Чимаев легко победит Адесанью»
Сехудо: «Я уверен, что Чимаев легко победит Адесанью»
MMA
15 февраля 13:59
Чэндлер раскритиковал победу Адесаньи над Уиттакером
Чэндлер раскритиковал победу Адесаньи над Уиттакером
MMA
14 февраля 20:45
Адесанья в социальных сетях снова взялся за троллинг Джона Джонса
Адесанья в социальных сетях снова взялся за троллинг Джона Джонса
MMA
14 февраля 16:48
Чимаев пообещал убить Адесанью, а Исраэль ему адекватно ответил
Чимаев пообещал убить Адесанью, а Исраэль ему адекватно ответил
MMA
14 февраля 15:57

Новости: MMA

Блахович рассказал, за счет чего ему удалось победить Исраэля Адесанью
Блахович рассказал, за счет чего ему удалось победить Исраэля Адесанью
23 февраля 22:59
Биспинг обвинил бывшего топа UFC в использовании стероидов
Биспинг обвинил бывшего топа UFC в использовании стероидов
23 февраля 14:59
Проспект UFC о тренировках с Чимаевым: «Он имеет идеальную борьбу и очень хорошую ударку»
Проспект UFC о тренировках с Чимаевым: «Он имеет идеальную борьбу и очень хорошую ударку»
23 февраля 14:47
Махачев рассказал кто, отказался от боя с ним
Махачев рассказал кто, отказался от боя с ним
23 февраля 14:34
Экс-чемпион UFC жаждет взять реванш у россиянина Харитонова
Экс-чемпион UFC жаждет взять реванш у россиянина Харитонова
22 февраля 17:58
В Bellator анонсировали бой Корешкова и Дэйли
В Bellator анонсировали бой Корешкова и Дэйли
21 февраля 21:58
Эджейчик: «Масвидаль в бою с Ковингтоном снова всех удивит»
Эджейчик: «Масвидаль в бою с Ковингтоном снова всех удивит»
21 февраля 17:32
Агапова – о конфликте с Мороз: «Если человек однажды меня подставил, второго шанса я ему не дам»
Агапова – о конфликте с Мороз: «Если человек однажды меня подставил, второго шанса я ему не дам»
21 февраля 14:54
Состоялась дебютная дуэль взглядов перед поединком Александр Емельяненко – Джефф Монсон
Состоялась дебютная дуэль взглядов перед поединком Александр Емельяненко – Джефф Монсон
21 февраля 13:59
Все новости

Популярные новости

Скандал в сборной ОКР. Проигравшая золото фигуристка имеет претензии к тренеру победительницы
Скандал в сборной ОКР. Проигравшая золото фигуристка имеет претензии к тренеру победительницы
Olympics Пекин-2022
17 февраля 17:58
22
Линарес: «Лучшим боем для Камбососа был бы поединок с Хэйни, потому что у Ломаченко сейчас откат в карьере»
Линарес: «Лучшим боем для Камбососа был бы поединок с Хэйни, потому что у Ломаченко сейчас откат в карьере»
Бокс Профессиональный бокс
19 февраля 10:00
1
Неймар исполнил очень странный пенальти. Смеялся даже комментатор
Послесловие Неймар исполнил очень странный пенальти. Смеялся даже комментатор
Футбол Лига 1 (Франция)
20 февраля 19:24
Седнев: «Поздравляю Украину с большим достижением – три украинца представят страну в масс-старте»
Седнев: «Поздравляю Украину с большим достижением – три украинца представят страну в масс-старте»
Olympics Пекин-2022
18 февраля 10:56
Абраменко: «Если сейчас в Украине не появится база для фристайлистов, то я уже не знаю что делать»
Абраменко: «Если сейчас в Украине не появится база для фристайлистов, то я уже не знаю что делать»
Olympics Пекин-2022
19 февраля 13:05
4
Она одна завоевала больше медалей Олимпиады, чем вся сборная Украины в истории. Итальянка, которую не остановить
Послесловие
Она одна завоевала больше медалей Олимпиады, чем вся сборная Украины в истории. Итальянка, которую не остановить
Olympics Пекин-2022
18 февраля 18:36
6
Все новости

Анонсы

Лига Европы. «Олимпиакос» – «Аталанта». Онлайн трансляция
WEB
Лига Европы. «Олимпиакос» – «Аталанта». Онлайн трансляция
19:45
Лига Европы. «Наполи» – «Барселона». Онлайн трансляция
WEB
Лига Европы. «Наполи» – «Барселона». Онлайн трансляция
22:00
Еженедельник «Мировой бокс»
TV
Еженедельник «Мировой бокс»
26 февраля 10:15
Охотники на гигантских лобстеров
TV
Охотники на гигантских лобстеров
26 февраля 14:15
Чемпионат Украины. «Металлист 1925» – «Шахтер». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Украины. «Металлист 1925» – «Шахтер». Онлайн трансляция
26 февраля 17:00
Чемпионат Англии. «Эвертон» – «Манчестер Сити». Миколенко против Зинченко. Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Англии. «Эвертон» – «Манчестер Сити». Миколенко против Зинченко. Онлайн трансляция
26 февраля 18:30
«Ковбои холодных вод»
TV
«Ковбои холодных вод»
26 февраля 18:45
Бой за пояс IBF. Богдан Штонда – Милан Прат. Видео трансляция
WEB
TV
Бой за пояс IBF. Богдан Штонда – Милан Прат. Видео трансляция
26 февраля 20:30
Гильермо Ригондо vs Винсент Астролабио. Онлайн трансляция
WEB
Гильермо Ригондо vs Винсент Астролабио. Онлайн трансляция
26 февраля 23:00
Первая защита абсолютного чемпиона. Джош Тейлор – Джек Кэттеролл. Онлайн трансляция
WEB
Первая защита абсолютного чемпиона. Джош Тейлор – Джек Кэттеролл. Онлайн трансляция
26 февраля 23:30
Бой непобежденного украинца. Виктор Славинский – Клаудио Марреро. Онлайн трансляция
WEB
Бой непобежденного украинца. Виктор Славинский – Клаудио Марреро. Онлайн трансляция
27 февраля 04:35
Легендарный украинец возвращается. Виктор Постол – Гари Антуанн Расселл. Онлайн трансляция
WEB
Легендарный украинец возвращается. Виктор Постол – Гари Антуанн Расселл. Онлайн трансляция
27 февраля 06:00
«Бойцовский клуб» на телеканале XSPORT
TV
«Бойцовский клуб» на телеканале XSPORT
27 февраля 10:55
Финал Кубка английской лиги. «Ливерпуль» – «Челси». Онлайн трансляция
WEB
Финал Кубка английской лиги. «Ливерпуль» – «Челси». Онлайн трансляция
27 февраля 18:30
Чемпионат Италии. «Лацио» – «Наполи». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Италии. «Лацио» – «Наполи». Онлайн трансляция
27 февраля 21:45
Чемпионат Испании. «Барселона» – «Атлетик». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Испании. «Барселона» – «Атлетик». Онлайн трансляция
27 февраля 22:00
Чемпионат Италии. «Аталанта» – «Сампдория». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Италии. «Аталанта» – «Сампдория». Онлайн трансляция
28 февраля 21:45