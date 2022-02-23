«Это будет июнь или июль». Исраэль Адесанья назвал имя своего следующего соперника
Блахович рассказал, за счет чего ему удалось победить Исраэля Адесанью
Поединок двух чемпионов прошел в марте 2021 года
23 февраля 22:59
Блахович - Адесанья / фото - UFC
Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе поляг Ян Блахович (28-9) поделился воспоминаниями годичной давности, когда на UFC 259 победил действующего чемпиона среднего веса Исраэля Адесанью (22-1).
В интервью порталу MMANews Блахович рассказал, как ему удалось нанести первое и единственное поражение нигерийскому бойцу.
«Я победил, потому что я – Ян Блахович, а он нет. В этом главная разница. Конкретно в этом поединке я взял с собой свою легендарную польскую силу, вот и все. Весь секрет в легендарной польской силе. Если я не забываю ее в гостиничном номере, я побью любого. А вот если забываю, тогда нет».
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