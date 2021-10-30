Блахович – Тейшейра, Петр Ян – Сэндхаген. Противостояние Восточной Европы против Америки

Представляем главные поединки месяца в UFC





Превью

31 октября в Абу-Даби (ОАЭ) состоится большой турнир UFC 267, где пройдут два чемпионских боя в полутяжелом и полулегком весах.



БЛАХОВИЧ – ТЕЙШЕЙРА

В главном событии турнира чемпион полутяжелого веса 38-летний поляк Ян Блахович (28-8) сразится с 42-летним бразильским ветераном Гловером Тейшейрой (32-7).

Блахович долгое время считался середняком в UFC, которому не предрекали никаких титульных амбиций. Его даже могли уволить из промоушена из-за поражений. Но Ян сильно спрогрессировал после фиаско в бою с Патриком Каминсом. С тех пор он провел 10 боев и лишь один проиграл. В феврале 2019-го поляка нокаутировал Тиаго Сантос. Затем у Яна пять побед над Люком Рокхолдом, «Жакаре» Соузой», Кори Андерсоном, Домиником Рейесом и Исраэелем Адесаньей. Отметим, что во всех этих пяти противостояниях действующий чемпион был аутсайдером, а в итоге победил очень уверенно.

Тейшейра перешел в UFC в 2012-м году и в отличие от Блаховича, сразу показал свои титульные амбиции, заслужив приставку «топ». В 2014-м бразилец получил титульный шанс, но проиграл Джону Джонсу. С тех пор Гловер был бойцом, который всегда держится возле топ-3, но для большего ему всегда не хватало последнего рывка. После ухода Джонса в тяжеловесы, завершения карьеры Даниэля Кормье, перехода в Bellator Кори Андерсона, у ветерана появился шанс снова продвинуться к титульному бою и он им воспользовался.

Тейшейра сейчас ведет серию из пяти побед. Последние два боя он провел в 2020-м и оба досрочно выиграл у Энтони Смита и Тиаго Сантоса.

Блахович не выделяется одним ярко выраженным стилем. Поляк имеет хорошую борьбу, умеет делать тейкдауны, и хорошо чувствует себя в стойке благодаря навыкам муай-тай. К тому же, у него нокаутирующий удар.

Тейшейра на настиле опаснее Яна, поскольку у него лучше навыки грэпплинга. Однако у бразильца другая проблема – недостаточно навыков для перевода в партер. Если с одними оппонентами излюбленные им зацепы и подсечки срабатывали, то на поляка этого может не хватить. В стойке Гловер опасен за счет мощи ударов руками.

В предстоящем поединке Блахович будет пытаться провести весь бой в стойке, чтобы затянуть соперника в чемпионские раунды, где на выносливости бразильца скажется его возраст. В ударке Ян однозначно быстрее оппонента. Как мы думаем, у Тейшейры не получится переводить бой в партер, а если все же удастся, то чемпион быстро поднимется.

Прогноз: Победа Блаховича нокаутом в четвертом раунде.

Онлайн трансляция боя Ян Блахович – Гловер Тейшейра.

ПЕТР ЯН – СЭНДХАГЕН

Во втором главном событии турнира экс-чемпион в легчайшем весе россиянин Петр Ян (15-2) проведет поединок за временный пояс с американцем Кори Сэндхагеном (14-3).

У Яна планировался реванш с нынешним чемпионом Алджамейном Стерлингом. Как мы помним, в марте Петр проводил защиту против американца и уверенно забирал поединок, пока в четвертом раунде не нанес запрещенный улар коленом. Стерлинг после того попадания показал такую гримасу боли что рефери пришлось остановить бой и отдать ему победу дисквалификацией.

Обидное поражение от Стерлинга также прервало победную серию россиянина из 10 поединков. После перехода в UFC Петр выиграл семь боев, а в его скальпах значились такие знаменитости как Джон Додсон, Джимми Ривера, Юрайя Фэйбер и Жозе Алдо. Поэтому такую яркую серию было вдвойне обиднее терять.

Реванш со Стерлингом сорвался после того как у Алджамейна начались проблемы с защемлением нерва. Резкая боль не позволяла американцу подготовиться и вынудила сняться с боя, что неистово разозлило россиянина.

Когда начали искать замену, то были варианты с Ти Джеем Диллашоу и Сэндхагеном, которые в июле подрались между собой. Первый вернулся после двухлетней дисквалификации и у него выдался тяжелый бой с Кори. По мнению судей он выиграл поединок, но многие фанаты бокса и эксперты назвали победителем именно Сэндхагена.

Логичнее выглядел бы бой с Диллашоу, но «Змей» еще не вернулся в необходимый ритм, и поэтому стало очевидно, почему не он дерется с Яном.

Сэндхаген провел в UFC девять боев и в 2019-м заявил о себе победами над Джоном Линекером и Рафаэлем Ассунсао. Затем у него было поражение удушающим приемом в первом раунде от Стерлинга. Вскоре подтянувший джиу-джитсу американец вернулся и нокаутировал нокаутера Марлона Мораеса и легендарного Фрэнки Эдгара.

В плане навыков, то нужно отметить, что Ян – это боксер, сумевший в России очень сильно развить свои навыки в партере. Но коронкой Петра остаются удары руками, Сэндхаген пришел в MMA из кикбоксинга и здесь подтянул грэпплинг. Причиной его многих побед также стал рост, ведь он со своими 180 см он выступает в 61 кг. Это позволяет использовать ноги как сдерживающий фактор для противника, пытающегося выйти на ближнюю дистанцию.

Мы думаем, что в предстоящем поединке у Сэндхагена меньше шансов победить. Ян сможет сокращать дистанцию и попытается либо нокаутировать американца, либо повалит того на настил и забьет сверху. У американца же надежда на «лаки кик», с помощью которого он может нокаутировать россиянина.

Прогноз: победа Яна единогласным решением судей.

Онлайн трансляция боя Петр Ян – Кори Сэндхаген.

Карен АГАБЕКЯН, XSPORT.ua