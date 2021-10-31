Блахович: «Тейшейра провел чистый удушающий прием»

Поляк прокомментировал свое поражение в главном событии турнира UFC 267

Фото: mmafighting.com

Польский боец смешанных единоборств Ян Блахович (28-9) поделился эмоциями после поражения в бою с новоиспеченным чемпионом UFC в полутяжелом весе бразильцем Гловером Тейшейрой (33-7), а также назвал причины проигрыша и пообещал вернуться после небольшого отдыха.

«Сегодня все пошло не так. Мне кажется, что я оставил свою легендарную польскую мощь в номере отеля. Вот, что произошло. Но, это не конец истории. Книга еще не написана. Я не сдаюсь, никуда не ухожу. Я поеду домой, немного отдохну и обязательно вернусь. Гловер провел чистый удушающий прием. Поздравляю его».

В главном событии турнира UFC 267 Гловер Тейшейра победил Яна Блаховича и стал новым чемпионом UFC в полутяжелом весе.