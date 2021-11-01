Блахович: «Тейшейра провел чистый удушающий прием»
Блахович: «Я чувствую себя дерьмом»
Ян обещает вернуться в клетку и снова стать чемпионом
08:53
Ян Блахович, Гловер Тейшейра / Фото: mmajunkie.usatoday.com
Экс-чемпион UFC в полутяжелом весе поляк Ян Блахович (28-9) прокомментировал свое поражение от 42-летнего бразильца Гловера Тейшейры (33-7).
«Я думаю, что выступил ужасно в этом поединке. Я не знаю, что случилось со мной, поскольку я не дрался, как чемпион, тогда как мой соперник выглядел великолепно. Это был не я в клетке. Я не хочу объяснять. Гловер меня избил и все это видели. Ничего не изменить.
Он не позволял мне ничего делать. Гловер избил меня и подчинил. Что еще сказать? Я чувствую себя дерьмом.
Гловер на три года старше и это показывает, что у меня еще есть время и я могу вернуть этот пояс. Это именно то, чем я собираюсь заняться в будущем».
Напомним, Блахович проиграл Тейшейре удушающим приемом во втором раунде.
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