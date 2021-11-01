Блахович: «Я чувствую себя дерьмом»

Ян Блахович, Гловер Тейшейра / Фото: mmajunkie.usatoday.com

Экс-чемпион UFC в полутяжелом весе поляк Ян Блахович (28-9) прокомментировал свое поражение от 42-летнего бразильца Гловера Тейшейры (33-7).



Он не позволял мне ничего делать. Гловер избил меня и подчинил. Что еще сказать? Я чувствую себя дерьмом.

Гловер на три года старше и это показывает, что у меня еще есть время и я могу вернуть этот пояс. Это именно то, чем я собираюсь заняться в будущем».