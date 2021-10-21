Блахович: «Я хочу снова нокаутировать Кори Андерсона»

Ян Блахович / Фото: MMA Fighting

Чемпион UFC в полутяжелом весе Ян Блахович (28-8) высказался о Кори Андерсоне (16-5), который называет себя лучшим полутяжеловесом в мире. Слова поляка приводит портал mmafighting.com.



Возможно, ему было слишком тяжело, и поэтому он захотел перейти во вторую лигу. Теперь он трепчет языком. Я этого не понимаю. Почему он не остался в UFC? Сейчас о деньгах и обо всем прочем можно договориться. Но он просто трус, у него нет духа.

Сейчас он чувствует себя в безопасности, поскольку мы в разных лигах и поэтому он начал трепать языком».