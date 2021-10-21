UFC 267. Ян Блахович vs Гловер Тейшейра. Онлайн трансляция
Блахович: «Я хочу снова нокаутировать Кори Андерсона»
Поляку не нравится, что американец снова начал много болтать
15:48
Ян Блахович / Фото: MMA Fighting
Чемпион UFC в полутяжелом весе Ян Блахович (28-8) высказался о Кори Андерсоне (16-5), который называет себя лучшим полутяжеловесом в мире. Слова поляка приводит портал mmafighting.com.
«Я хочу снова нокаутировать его. Разница заключается в том, что после поражения я не сломался и не сбежал. Когда он проиграл мне, то убежал. Он не продолжил бороться.
Возможно, ему было слишком тяжело, и поэтому он захотел перейти во вторую лигу. Теперь он трепчет языком. Я этого не понимаю. Почему он не остался в UFC? Сейчас о деньгах и обо всем прочем можно договориться. Но он просто трус, у него нет духа.
Сейчас он чувствует себя в безопасности, поскольку мы в разных лигах и поэтому он начал трепать языком».
Напомним, ранее Андерсону запретили давать интервью топовому ММА-журналисту.
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