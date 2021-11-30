Блахович: «Я ничего не сделал, чтобы остановить Тейшейру»

Ян Блахович / фото - Getty Images

Польский боец смешанных единоборств Ян Блахович (28-9) вспомнил свой последний бой против действующего чемпиона UFC в полутяжелом весе бразильца Гловера Тейшейры (33-7).

Блаховича цитирует портал middleeasy.com:

Я знал, что он будет в лучшей форме в своей жизни, потому что это второй его титульный бой в карьере и последняя возможность стать чемпионом. Я знал, что он будет действительно хорош и Гловер таким был. Просто в этом бою, он был намного лучше меня».