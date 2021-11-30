В UFC хотят провести бой Блаховича и Ракича
Блахович: «Я ничего не сделал, чтобы остановить Тейшейру»
Поляк считает, что бразилец был лучше подготовлен
09:40
Ян Блахович / фото - Getty Images
Польский боец смешанных единоборств Ян Блахович (28-9) вспомнил свой последний бой против действующего чемпиона UFC в полутяжелом весе бразильца Гловера Тейшейры (33-7).
Блаховича цитирует портал middleeasy.com:
«Я всегда серьезно относился к Гловеру. Я очень его уважаю и всегда уважал. Знаете, что самое худшее в этой ситуации? Мы предугадали все, что он делал в бою и во время тренировочного лагеря работали над тем, чтобы нейтрализовать эти качества. Мы были готовы ко всему, и Тейшейра был тем бойцом, которого мы ожидали, но я ничего не сделал, чтобы остановить его.
Я знал, что он будет в лучшей форме в своей жизни, потому что это второй его титульный бой в карьере и последняя возможность стать чемпионом. Я знал, что он будет действительно хорош и Гловер таким был. Просто в этом бою, он был намного лучше меня».
Гловер Тейшейра рассказал о своих дальнейших карьерных планах.
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