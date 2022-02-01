Блейдс: «Верю, что Льюис победит Гане и получит реванш с Нганну»
Блейдс вызвал на поединок Гане
Американский тяжеловес обратился к UFC с просьбой о бое
01 февраля 19:21
Кертис Блейдс / Фото - espn.comРейтинговый американский тяжеловес UFC Кертис Блейдс (15-3) с уверенностью заявил, что его следующим оппонентом должен стать француз Сирил Гане (10-1).
Блейдс в Twitter сообщил, что его противостояние с Гане «следующий логичный поединок» для них обоих, намекнув, чтобы боссы UFC занялись организацией их боя.
В предыдущем бою, который состоялся в сентябре 2021 года на UFC 266, Блейдс одержал уверенную победу над Жаирзиньо Розенструйком.
Что касается Гане, то он в январе выходил в октагон. Француз на турнире UFC 270 единогласным решением судей проиграл чемпиону Фрэнсису Нганну (17-3).
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