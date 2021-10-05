Боец Bare Knuckle скончался спустя полтора месяца после поражения нокаутом

После поединка Торнтон сразу был доставлен в медицинский центр

Джастин Торнтон Фото: BKFC

Боец смешанных единоборств Джастин Торнтон умер в связи с травмами, полученными на турнире промоушена кулачных боев Bare Knuckle FC, который состоялся 20 августа в Миссисипи, США. Об этом сообщает mmafighting.com.



В последнем поединке Торнтон уже на 19-й секунде был отправлен в нокаут Диллоном Клеклером, после чего незамедлительно был доставлен в медицинский центр.

О печальном событии высказался глава BKFC Дэвид Фельдман:

Мы очень опечалены, узнав о смерти одного из наших бойцов, Джастина Торнтона, выступавшего на турнире BKFC 20. Выражаем наши глубочайшие соболезнования его семье и близким.

По информации источника, Торнтон был частично парализован после боя. В последнее время н боролся с инфекцией, вызванной травмой спинного мозга.

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