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Боец UFC аргументировано выступил против того, чтобы Нурмагомедова называли лучшим бойцом в истории

Спортсмен не ставит Хабиба даже в один ряд с двумя топовыми бойцами

MMA
22:44
Боец UFC аргументировано выступил против того, чтобы Нурмагомедова называли лучшим бойцом в истории
Хабиб Нурмагомедов / Фото: CBS Sports

Британский боец UFC Пэдди Пимблетт в интервью YouTube-канала MMA on Point в YouTube заявил, что экс-чемпион в полутяжёлом весе Джон Джонс – величайший боец в истории, а не Хабиб Нурмагомедов.

«Джон Джонс – величайший боецв истории. Да, он натворил много разного дерьма, но это лишь показывает, насколько он хорош. Он добивался высот, параллельно делая всякую ерунду. Он бил топовых претендентов. Просто посмотрите на список его жертв: «Сёгун» Руа, Рашад Эванс, Рэмпейдж, Мачида, две победы над Густафссоном, две победы над Кормье. Все, кто говорит, что он не величайший – тупые.

В один ряд можно поставить Жоржа Сен-Пьера и пикового Андерсона Силву. Хабиб? Он одолел лишь трёх достойных соперников. Я не понимаю, как его можно считать величайшим. Просто не понимаю, как люди могут говорить такое».

Напомним, ранее Нурмагомедов назвал лучшего бойца UFC на текущий момент.


Карен Агабекян
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Теги

Джон Джонс Хабиб Нурмагомедов

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