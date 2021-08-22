Боец UFC аргументировано выступил против того, чтобы Нурмагомедова называли лучшим бойцом в истории

Хабиб Нурмагомедов / Фото: CBS Sports

Британский боец UFC Пэдди Пимблетт в интервью YouTube-канала MMA on Point в YouTube заявил, что экс-чемпион в полутяжёлом весе Джон Джонс – величайший боец в истории, а не Хабиб Нурмагомедов.



В один ряд можно поставить Жоржа Сен-Пьера и пикового Андерсона Силву. Хабиб? Он одолел лишь трёх достойных соперников. Я не понимаю, как его можно считать величайшим. Просто не понимаю, как люди могут говорить такое».