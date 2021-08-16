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Боец UFC из России забеременела от своего бразильского коллеги

Тиаго Сантос и Яна Нукицкая ждут ребенка

MMA
09:59
Боец UFC из России забеременела от своего бразильского коллеги
Яна Куницкая / ФОТО: Инстаграм

Боец легчайшего веса UFC Яна Куницкая сообщила в Instagram, что ждет ребенка от полутяжеловеса Тиаго Сантоса.

«Я переела арбуз. Хотели чуть подольше не публиковать, но мое тело не хочет ничего скрывать. Я вернусь в октагон в 2022 году. P.S. Тиаго, хорошая работа».

Сантос прокомментировал пост своей девушки:

«Наша семья станет больше».

Напомним, в прошлом году Сантос и Куницкая переболели коронавирусом COVID-19.

Карен Агабекян
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Теги

Яна Куницкая Тиаго Сантос

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