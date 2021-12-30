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02:00 Флорида Пантерс - Тампа-Бэй Лайтнинг -:- Запланирован
02:30 Нью-Йорк Айлендерс - Баффало Сэйбрс -:- Запланирован
05:00 Сиэтл Кракен - Калгари Флэймс -:- Запланирован
05:30 Лос-Анджелес Кингс - Ванкувер Кэнакс -:- Запланирован
05:30 Сан-Хосе Шаркс - Филадельфия Флайерс -:- Запланирован
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02:00 Вашингтон Уизардз - Кливленд Кавальерс -:- Запланирован
04:30 Денвер Наггетс - Голден Стэйт Уорриорз -:- Запланирован
20:00 Бостон Селтикс - Финикс Санс -:- Запланирован
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Боец UFC рассказал, как Фергюсона нокаутировали на тренировке

Тони, вероятно, после того случая долго приходил в чувство
MMA
16:37
Боец UFC рассказал, как Фергюсона нокаутировали на тренировке
Тони Фергюсон / Фото: MMA Junkie - USA Today

Американский средневес UFC Шон Стриклэнд (24-3) рассказал, как на тренировке кикбоксер Рэймонд Дэниелс нокаутировал ветерана легкого веса UFC Тони Фергюсона (25-6).

«Фергюсон – сучка! Рэймонд Дэниелс один раз пробил ему ногой в голову, и Тони взбесился из-за того, что Дэниелс ударил слабо, и следующим ударом Рэймонд отправил Тони в нокаут».

Напомним, ранее Стриклэнд ранее предложил Джейку Полу бой насмерть.

Карен Агабекян
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Шон Стриклэнд Тони Фергюсон

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