Уайт: «У нас есть поединок для Фергюсона»
Боец UFC рассказал, как Фергюсона нокаутировали на тренировке
Тони, вероятно, после того случая долго приходил в чувство
16:37
Тони Фергюсон / Фото: MMA Junkie - USA Today
Американский средневес UFC Шон Стриклэнд (24-3) рассказал, как на тренировке кикбоксер Рэймонд Дэниелс нокаутировал ветерана легкого веса UFC Тони Фергюсона
(25-6).
«Фергюсон – сучка! Рэймонд Дэниелс один раз пробил ему ногой в голову, и Тони взбесился из-за того, что Дэниелс ударил слабо, и следующим ударом Рэймонд отправил Тони в нокаут».
Напомним, ранее Стриклэнд ранее предложил Джейку Полу бой насмерть.
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