Боец UFC: «В боксерском ринге Фьюри порвет Нганну на части»

Шон О’Мэлли, Тайсон Фьюри и Фрэнсис Нганну

Боец легчайшего веса UFC Шон О’Мэлли (15-1) высказался о гипотетическом боксерском поединке между Фрэнсисом Нганну (16-3) и Тайсоном Фьюри (31-0-1 бокс), сообщает sportskeeda.com.



Фрэнсис может поймать его ударов, поскольку у него очень много гребаной мощи. Я даже скажу, что он бьет тяжелее Деонтея Уайлдера. Нганну – большой и устрашающий боец, но в боксерском ринге Фьюри порвет его на части».