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Боец UFC: «В боксерском ринге Фьюри порвет Нганну на части»
О’Мэлли считает, что Нганну бьет сильнее Уайлдера, но у него возникнут проблемы с тем, чтобы донести удар
10 января 23:09
Шон О’Мэлли, Тайсон Фьюри и Фрэнсис Нганну
Боец легчайшего веса UFC Шон О’Мэлли
(15-1) высказался о гипотетическом боксерском поединке между Фрэнсисом Нганну (16-3) и Тайсоном Фьюри (31-0-1 бокс), сообщает sportskeeda.com.
«Если быть откровенным, то судя по тому, как Нганну выбрасывает удары, у него нет хороших боксерских навыков. Уровень его техники даже близко не на уровне Фьюри.
Фрэнсис может поймать его ударов, поскольку у него очень много гребаной мощи. Я даже скажу, что он бьет тяжелее Деонтея Уайлдера. Нганну – большой и устрашающий боец, но в боксерском ринге Фьюри порвет его на части».
Напомним, ранее Тайсон Фьюри предложил Фрєнсису Нганну бой по правилам бокса.
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