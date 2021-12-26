Антон Бланк: «После объединения мировых федераций правила будут из IMMAF»
Бокс и тяжелая атлетика на выход, а MMA на их место. IMMAF стало сотрудничать с WADA
Смешанные единоборства стали близки к олимпийскому статусу
09:29
Международная Федерация смешанных единоборств (IMMAF) объявила, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) предоставило ей статус подписанта.
В IMMAF отметили, что статус подписанта WADA является большим шагом на пути к получению места на Олимпийских играх.
Напомним, ранее впервые в истории Украина поднялась на второе место в рейтинге лучших сборных в мире.
В IMMAF запланировали на 24-29 января проведение чемпионата мира в ОАЭ.
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