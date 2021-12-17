Джейк Пол сделал себе чемпионский пояс за полмиллиона долларов
Бокс стал неинтересен? Джейк Пол готов дебютировать в ММА
Известный видеоблогер будет тренироваться у Мендеса и Хабиба
11:59
Джейк Пол / Фото - rollingstone.comПопулярный американский видеоблогер и боксер Джейк Пол (4-0, 3 КО) сообщил, что намерен попробовать свои силы в ММА.
Цитирует Пола mmajunkie.usatoday.com.
«Люди забывают, что в штате Огайо я был борцом первого дивизиона, а это штат с самой серьезной конкуренцией в борьбе. Если я могу выступать в боксе на таком высоком уровне, то на таком же уровне я смогу выступать в ММА. Я буду тренироваться у Хавьера Мендеса и Хабиба Нурмагомедова. Мы обсуждали это с ними. Они только за, 100%».
Напомним, 18 декабря Пол проведет реванш с экс-чемпионом UFC в полусреднем весе Тайроном Вудли, которого в августе победил раздельным решением судей в боксерском поединке.