«Больше понравилось, как выглядел Криштиану Роналду». Хабиб не в восторге от Майка Тайсона

Нурмагомедову не понравился прием у «Железного Майка»

Хабиб Нурмагомедов, Майк Тайсон / Фото: Инстаграм

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции своего промоушена рассказал о посещении подкаста экс-чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе Майка Тайсона.



«Мне не особо понравился взгляд Тайсона. Подкаст проходил на его ранчо. Я им сразу сказал, чтобы не было этих лишних движений, чтобы такого, как «смоук» и тому подобное, на столе не было. В общем, мне не понравилось. Мне больше понравилось, как выглядел Криштиану Роналду, он был похож на спортсмена».

Напомним, Хабиб также рассказал, что стал одним из акционеров UFC.