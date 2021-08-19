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«Больше понравилось, как выглядел Криштиану Роналду». Хабиб не в восторге от Майка Тайсона

Нурмагомедову не понравился прием у «Железного Майка»
MMA
18:59
«Больше понравилось, как выглядел Криштиану Роналду». Хабиб не в восторге от Майка Тайсона
Хабиб Нурмагомедов, Майк Тайсон / Фото: Инстаграм

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции своего промоушена рассказал о посещении подкаста экс-чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе Майка Тайсона.

«Мне не особо понравился взгляд Тайсона. Подкаст проходил на его ранчо. Я им сразу сказал, чтобы не было этих лишних движений, чтобы такого, как «смоук» и тому подобное, на столе не было.

В общем, мне не понравилось. Мне больше понравилось, как выглядел Криштиану Роналду, он был похож на спортсмена».

Напомним, Хабиб также рассказал, что стал одним из акционеров UFC.

Карен Агабекян
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Криштиану Роналду Хабиб Нурмагомедов Майк Тайсон

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