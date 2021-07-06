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Бой Барбоза – Чикадзе возглавит турнир UFC
Полулегковесы подерутся в конце лета
11:06
Эдсон Барбоза и Гига Чикадзе / фото - Jioforme
Турнир UFC Fight Night 28 августа 2021 года возглавит бой полулегковесов Эдсон Барбоза (22-9) и Гига Чикадзе (13-2). Об этом сообщил портал MMA Junkie.
35-летний Барбоза одержал победы в последних двух поединках в октагоне. 32-летний Чикадзе в последнем бою нокаутировал в первом раунде Каба Свонсона (27-12).
Нокаут от Барбозы в последнем поединке поразил многих фанатов смешанных единоборств.
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