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Бой Барбоза – Чикадзе возглавит турнир UFC

Полулегковесы подерутся в конце лета
MMA
11:06
Бой Барбоза – Чикадзе возглавит турнир UFC
Эдсон Барбоза и Гига Чикадзе / фото - Jioforme

Турнир UFC Fight Night 28 августа 2021 года возглавит бой полулегковесов Эдсон Барбоза (22-9) и Гига Чикадзе (13-2). Об этом сообщил портал MMA Junkie.

35-летний Барбоза одержал победы в последних двух поединках в октагоне. 32-летний Чикадзе в последнем бою нокаутировал в первом раунде Каба Свонсона (27-12).

Нокаут от Барбозы в последнем поединке поразил многих фанатов смешанных единоборств.

Антон Кривенко
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Теги

Эдсон Барбоза Гига Чикадзе

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