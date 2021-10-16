Сехудо: «Я не Сент-Пьер, который выбрал себе удобного соперника и затем ушел»
Бой за корону дивизиона? Сехудо может провести мегафайт с Волкановски
Экс-чемпион UFC проведет переговоры с Уайтом
16 октября 11:21
Сехудо и Волкановски / Фото - mykhel.comЭкс-чемпион UFC в двух дивизионах американец Генри Сехудо (16-2) сообщил, что на следующей неделе у него запланирована встреча с президентом организации Дэйной Уайтом, на которой они обсудят возможность поединка с действующим обладателем титула в полулегком весе австралийцем Алексом Волкановски (23-1).
Цитирует Сехудо middleeasy.com.
«Я знаю, что руководство UFC заинтересовано в этом поединке. Дана Уайт заинтересован, Хантер Кэмпбелл заинтересован. Возможно, мы на следующей неделе встретимся и обсудим бой с Вокановски. Мы должны были встретиться на прошлой неделе, когда у меня было комедийное шоу. Перед этим, в субботу, у меня встреча с моим менеджером Али Абдель-Азизом. Мы разработаем план, как все можно организовать. Я считаю, что это крутой поединок и люди хотят увидеть, как творится историй».
Напомним, Сехудо в очередной раз заявил, что готов вернуться в октагон ради поединка с Волкановски.
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