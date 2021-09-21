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Брансон ответил на вызов Джейка Пола: «Я тебя сожру»

Теперь нужно лишь согласие Дэйны Уайта

MMA
13:49
Брансон ответил на вызов Джейка Пола: «Я тебя сожру»
Дерек Брансон / Фото: UFC

Топовый средневес UFC Дерек Брансон (23-7) в Twitter отреагировал на недавний вызов на поединок от Джейка Пола (4-0, 3 КО).

«Вот что случится, если парень Ханны Монтаны встретится со светловолосым Брансоном. Это не Disney, Джейк, я тебя сожру».

Отметим, что Брансон является базовым борцом и в стойке его перебивали многие топовые оппоненты.

Напомним, ранее Брансон уверенно победил Даррена Тилла.

Карен Агабекян
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