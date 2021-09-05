Брансон: «Я являюсь серьезной угрозой для Адесаньи»

Дерек Брансон / фото - Getty Images

Американский средневес Дерек Брансон (23-7) продолжает настаивать на реванше с Исраэлем Адесаней (21-1). В интервью порталу MMA Junkie Брансон заявил, что его выступление в бою с Дарреном Тиллем (18-4-1) показал лишь малую часть своих навыков.

Просто я был травмирован за три недели до завершения тренировочного лагеря. Все это время я не мог спарринговать и нормально тренироваться. Так что у меня нет сомнений, что являюсь угрозой для Исраэля Адесаньи, как при работе в стойке, так и в партере».