«Успокойся мальчик». Адесанья ответил на вызов Дерека Брансона
Брансон: «Я являюсь серьезной угрозой для Адесаньи»
Американский средневес продолжает провоцировать чемпиона на реванш
5 сентября 12:04
Дерек Брансон / фото - Getty Images
Американский средневес Дерек Брансон (23-7) продолжает настаивать на реванше с Исраэлем Адесаней (21-1). В интервью порталу MMA Junkie Брансон заявил, что его выступление в бою с Дарреном Тиллем (18-4-1) показал лишь малую часть своих навыков.
«Я не тороплюсь и не хочу много говорить, но могу пообщаться одно, что вы увидите разницу в матче-реванше с Адесаньей, по сравнение с тем, как я провел первый бой. Этот лагерь был не таким, как хотелось. Я намного лучше, чем смог проявить себя во время боя с Тиллем. Я пробил несколько апперкотов, но мог сделать намного больше в стойке, потому что видел много ошибок в работе Тилля.
Просто я был травмирован за три недели до завершения тренировочного лагеря. Все это время я не мог спарринговать и нормально тренироваться. Так что у меня нет сомнений, что являюсь угрозой для Исраэля Адесаньи, как при работе в стойке, так и в партере».
Напомним, Адесанья дал понять, что не собирается драться с Адесаньей.
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