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Брат Хабиба Нурмагомедова задержан полицией в Москве
Бойца обвиняют в наезде на сотрудника полиции
17:38
Хабиб и Усман Нурмагомедовы
По информации Телеграм-канала Baza, в Москве задержали бойца Bellator Усмана Нурмагомедова
(14-0) по подозрению в наезде на сотрудника полиции.
На текущий момент известно, что двоюродного брата Хабиба Нурмагомедова задержали в Шереметьево.
«Сегодня утром Усман Нурмагомедов вместе с товарищем Камалом Идрисовым должны были вылетать из Махачкалы в Москву. Однако на въезде в аэропорт их машина наехала на сотрудника полиции, который стоял на КПП. После этого Усман с другом улетели в Москву, где их уже ждали полицейские. Брата Хабиба задержали прямо в Шереметьево».
На текущий момент известно, что Усман Нурмагомедов очень спешил на рейс и поэтому не остановился на требование полицейского.
Напомним, ранее на первом в истории турнире Bellator в Москве Усман задушил Патрика Пиетиллу.