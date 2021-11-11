Брат Хабиба Нурмагомедова задержан полицией в Москве

Бойца обвиняют в наезде на сотрудника полиции

Хабиб и Усман Нурмагомедовы

По информации Телеграм-канала Baza, в Москве задержали бойца Bellator Усмана Нурмагомедова (14-0) по подозрению в наезде на сотрудника полиции.



На текущий момент известно, что двоюродного брата Хабиба Нурмагомедова задержали в Шереметьево.

«Сегодня утром Усман Нурмагомедов вместе с товарищем Камалом Идрисовым должны были вылетать из Махачкалы в Москву. Однако на въезде в аэропорт их машина наехала на сотрудника полиции, который стоял на КПП. После этого Усман с другом улетели в Москву, где их уже ждали полицейские. Брата Хабиба задержали прямо в Шереметьево».

На текущий момент известно, что Усман Нурмагомедов очень спешил на рейс и поэтому не остановился на требование полицейского.

Напомним, ранее на первом в истории турнире Bellator в Москве Усман задушил Патрика Пиетиллу.