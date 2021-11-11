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Брата Хабиба Нурмагомедова арестуют минимум на 48 часов
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20:05
Хабиб и Усман Нурмагомедовы / Фото: Инстаграм
Российская полиция задержит минимум на 48 часов российского бойца Bellator Усмана Нурмагомедова (14-0), являющегося двоюродным братом экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Об этом сообщил Телеграм-канал Baza.
Вместе с Нурмагомедовым задержат его друга, находящегося с ним в автомобиле.
Напомним, ранее Нурмагомедов на своем автомобиле сбил сотрудника полиции, который хотел остановить транспортное средство.
У 39-летнего полицейского после инцидента диагностировали подкожную гематому головы и ушибы теменной области.