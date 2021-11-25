Неудачно «пописял». Экс-бойца UFC арестовала полиция
Браун заразился коронавирусом и не сможет подраться 5 декабря
Мэтт должен был провести бой с Барбереной
25 ноября 10:32
Мэтт Браун / Фото: UFC
Американский полусредневес UFC Мэтт Браун (23-18) снялся с боя против Брайана Барберены (15-8).
Бой должен был пройти на турнире UFC on ESPN 31.
По словам бойца в Twitter, у него выявили коронавирус COVID-19.
«Дерьмовый день, я сдал положительный тест на COVID, так что поединок в следующие выходные отменяется».
Напомним, ранее был обнародован файт-кард турнира UFC on ESPN 31: Алдо – Фонт.
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