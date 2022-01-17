Брэндон Морено vs Дейвисон Фигейредо. Онлайн трансляция

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Морено - Фигейредо / Фото: UFC

23 января на турнире UFC 270 чемпион наилегчайшего веса Брэндон Морено (19-5-2) проведет первую защиту чемпионского пояса против Дейвисона Фигейредо (20-2-1).



Для Морено и Фигейродо это уже третий бой с декабря 2020 года. Сначала Фигейредо в качестве чемпиона защищал свой пояс против Брэндона и тот бой закончился спорной ничьей в пользу чемпиона. В июне 2021 Морено выиграл удушающим приемом в третьем раунде.

Следите за прямой текстовой онлайн трансляцией боя в этой новости. Примерное начало поединка – 06:00.