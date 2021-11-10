Нэйт Диас готов выйти в октагон с Чимаевым
Будет бой? Чимаев и Джейк Пол жестко повздорили
Хамзат пообещал размазать американского блогера
08:05
Хамзат Чимаев и братья Пол
Шведский полусредневес UFC Хамзат Чимаев (10-0) в Twitter бросил вызов популярным видеоблогерам Джейку Полу (4-0, 3 КО в боксе) и Логану Полу (0-1 в боксе).
«Я могу размазать этих парней в один вечер. По боксу».
Джейк Пол сразу же ответил бойцу.
«Послушай, Кумкват, ты просто очередной боец UFC, делающий вид, что он способен боксировать. Сядь, закрой рот и молись, чтобы тебе хорошо заплатили. Ты дерьмо №1, бро»,
Напомним, ранее Чимаев также вызвал на поединок Камару Усмана.
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