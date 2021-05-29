Будет ли новый король? Стали известны возможные сроки проведения мегафайта Волкановски – Ортега

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Титульный поединок в полулегком дивизионе UFC состоится в США
10:58
Волкановски и Ортега / Фото - allboxing.ruЧемпион UFC в полулегком дивизионе австралиец Алекс Волкановски (22-1) сообщил, что еще нет окончательной даты его поединка против американца Брайана Ортеги (15-1), но по предварительным данным, они должны выйти в октагон в начале сентября в США.
Цитирует Волкановски bjpenn.com.
«Судя по тому, что мне сказали, мы должны провести поединок в начале сентября, вероятнее всего в США. Конечно, я не знаю, будут ли у меня проблемы из-за того, что я поделился с вами этой информацией».
Напомним, что изначально бойцы должны были встретиться 27 марта в рамках турнира UFC 260, однако поединок пришлось отменить, так как австралиец сдал положительный тест на коронавирус.
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