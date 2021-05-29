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Будет ли новый король? Стали известны возможные сроки проведения мегафайта Волкановски – Ортега

Титульный поединок в полулегком дивизионе UFC состоится в США
MMA
10:58
Будет ли новый король? Стали известны возможные сроки проведения мегафайта Волкановски – Ортега
Волкановски и Ортега / Фото - allboxing.ru
Чемпион UFC в полулегком дивизионе австралиец Алекс Волкановски (22-1) сообщил, что еще нет окончательной даты его поединка против американца Брайана Ортеги (15-1), но по предварительным данным, они должны выйти в октагон в начале сентября в США.

Цитирует Волкановски bjpenn.com.

«Судя по тому, что мне сказали, мы должны провести поединок в начале сентября, вероятнее всего в США. Конечно, я не знаю, будут ли у меня проблемы из-за того, что я поделился с вами этой информацией».


Напомним, что изначально бойцы должны были встретиться 27 марта в рамках турнира UFC 260, однако поединок пришлось отменить, так как австралиец сдал положительный тест на коронавирус.

Владимир Кириченко
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Алекс Волкановски Брайан Ортега

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