Бывший боец UFC и чемпионы мира. Огненное промо турнира MMA в Киеве

Ивент от B1 Promotions пройдет в субботу, 6 ноября

Фото: B1 MMA

6 ноября в Киеве состоится большое событие. В столице Украины пройдет турнир MMA от B1 Promotions.



В главном поединке ивента обладатель пояса Road to WWFC Александр Горшечник сразится в октагоне с экс-бойцом UFC Маркосом Вининсиусом.

Также в клетку вернется двукратный победитель Кубка Европы и чемпион мира по кикбоксингу Даниил Донченко, а чемпионка Европы и мира по MMA Анастасия Светкивская проведет первый бой на профи уровне.

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