Бывший чемпион UFC сравнил Джона Джонса с Нганну и Гане

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Бывший чемпион UFC Рашад Эванс поделился мнением о перспективах Джона Джонса в тяжелом весе:

И теперь, с учетом появления такого бойца, как Сирил Гане, у него больше не будет и преимущества в движении. Он двигается лучше, чем Джон Джонс, он двигается креативнее. И я думаю, его промедление с дебютом в тяжелом весе связано именно с этим – он понимает, что у него не будет здесь много чего, ему нужно вообще превращаться совсем в другого бойца. Поэтому он так долго готовится.

И вот сейчас я недавно видел ролики, где он работает на лапах – он далеко не так быстр, как прежде. Он бьет по лапам, как типичный тяжеловес. Посмотрите, как он работал на лапах в свои лучшие дни в полутяжелом весе. В тяжах это будет совсем другой боец. И еще, когда Джон Джонс впервые заговорил о тяжелом весе, пять лет назад или сколько, – таких бойцов, как Нганну и Гане еще не было. То, что они вот так сразу появились, говорит о том, как быстро развивается тяжелый вес».