Бывший чемпион UFC сравнил Джона Джонса с Нганну и Гане
Бывший чемпион UFC Рашад Эванс поделился мнением о перспективах Джона Джонса в тяжелом весе:
«Соперники больше не боятся Джона Джонса, как раньше. Теперь они уже даже сами поднимают темп в боях против него – мы никогда раньше не видели подобного от оппонентов Джонса. В прежние времена я думал: «О, Джон здорово двигается, у него высокий IQ, он будет здорово смотреться в тяжах, у него много преимуществ». Но, если подумать, большой части этих преимуществ не будет – его преимущество в размахе рук не будет настолько весомым, его очень важное преимущество в габаритах уйдет, преимущество в силе уйдет.
И теперь, с учетом появления такого бойца, как Сирил Гане, у него больше не будет и преимущества в движении. Он двигается лучше, чем Джон Джонс, он двигается креативнее. И я думаю, его промедление с дебютом в тяжелом весе связано именно с этим – он понимает, что у него не будет здесь много чего, ему нужно вообще превращаться совсем в другого бойца. Поэтому он так долго готовится.
И вот сейчас я недавно видел ролики, где он работает на лапах – он далеко не так быстр, как прежде. Он бьет по лапам, как типичный тяжеловес. Посмотрите, как он работал на лапах в свои лучшие дни в полутяжелом весе. В тяжах это будет совсем другой боец. И еще, когда Джон Джонс впервые заговорил о тяжелом весе, пять лет назад или сколько, – таких бойцов, как Нганну и Гане еще не было. То, что они вот так сразу появились, говорит о том, как быстро развивается тяжелый вес».
Напомним, Джонс хочет дебютировать в тяжелом весе боем против обладателя титула Фрэнсиса Нганну, однако этот поединок тяжело организовать из-за финансовых запросов бойцов.
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