Боец UFC предложил Джейку Полу бой насмерть
Бывший претендент на титул UFC Мораес узнал имя своего следующего соперника
Бразильский боец вернется в октагон после поражения от Двалишвили
10:26
Марлон Мораес / Фото - UFCЭкс-претендент на титул UFC в легчайшем дивизионе бразилец Марлон Мораес (23-9-1) свой следующий поединок проведет против китайца Ядонг Сона (18-5-1) 12 марта на турнире UFC Fight Night в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Об этом сообщает Sherdog.
Напомним, что Мораес свой последний поединок провел в сентябре этого года, проиграв техническим нокаутом во втором раунде от грузина Мераба Двалишвили.
Что касается Сона, то он в ноябре этого года во втором раунде нокаутом выиграл у американца Хулио Арсе.
А тем временем действующий чемпион UFC в легчайшем дивизионе Алджамейн Стерлинг (20-3) сообщил, что в ближайшее подпишет соглашение на следующий поединок.
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