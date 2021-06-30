Чемпион UFC в легком весе: «Порье и Макгрегор? Я нокаутировал бы обоих»

Оливейра предпочитает бой с ирландцем, потому что он более денежный соперник

Чарль Оливейра / Фото: АР

Чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра (31-8-1) считает, что сумел бы нокаутировать двух других топов дивизиона Конора Макгрегора (22-5) и Дастина Порье (27-6):

«Я никогда не выбирал соперников. Я всегда был готов драться. Конор и Дастин – два больших имени в нашем виде спорта. Все знают, что бой с Макгрегором принесет много денег. За поединок с Порье так много не заработаешь, но они оба – отличные соперники. Я буду готов. Я верю в свои навыки джиу-джитсу против любого из них. Но кое-что подсказывает мне, что если бы я дрался с ними, то нокаутировал бы их обоих. Я чувствую себя отлично».

Напомним, Макгрегор и Порье подерутся 10 июля в главном бою турнира UFC 264. С большой долей вероятности, победитель этого поединка станет претендентом на титул. В то же время, Оливейру в данный момент это не очень волнует, ведь он намерен спуститься в весе, чтобы стать двойным чемпионом.