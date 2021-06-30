Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Чемпион UFC в легком весе: «Порье и Макгрегор? Я нокаутировал бы обоих»

Оливейра предпочитает бой с ирландцем, потому что он более денежный соперник
MMA
22:49
Чемпион UFC в легком весе: «Порье и Макгрегор? Я нокаутировал бы обоих»
Чарль Оливейра / Фото: АР

Чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра (31-8-1) считает, что сумел бы нокаутировать двух других топов дивизиона Конора Макгрегора (22-5) и Дастина Порье (27-6):

«Я никогда не выбирал соперников. Я всегда был готов драться. Конор и Дастин – два больших имени в нашем виде спорта. Все знают, что бой с Макгрегором принесет много денег. За поединок с Порье так много не заработаешь, но они оба – отличные соперники.

Я буду готов. Я верю в свои навыки джиу-джитсу против любого из них. Но кое-что подсказывает мне, что если бы я дрался с ними, то нокаутировал бы их обоих. Я чувствую себя отлично».


Напомним, Макгрегор и Порье подерутся 10 июля в главном бою турнира UFC 264. С большой долей вероятности, победитель этого поединка станет претендентом на титул. В то же время, Оливейру в данный момент это не очень волнует, ведь он намерен спуститься в весе, чтобы стать двойным чемпионом.

Источник: fightnews.info Сергей Остапенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Чарльз Оливейра Конор Макгрегор Дастин Порье

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

«Человек на арене». Превью к бою Макгрегор – Порье 3 от UFC
«Человек на арене». Превью к бою Макгрегор – Порье 3 от UFC
MMA
30 июня 16:44
Порье: «Я собираюсь снова остановить Конора. Я опасный человек»
Порье: «Я собираюсь снова остановить Конора. Я опасный человек»
MMA
30 июня 12:35
Лобов рассказал, когда Макгрегор победит Порье
Лобов рассказал, когда Макгрегор победит Порье
MMA
30 июня 08:54
Нурмагомедов дал прогноз на бой Макгрегор - Порье 3
Нурмагомедов дал прогноз на бой Макгрегор - Порье 3
MMA
28 июня 17:30
Волкановски: «Я верю, что в этот раз Макгрегор нокаутирует Порье»
Волкановски: «Я верю, что в этот раз Макгрегор нокаутирует Порье»
MMA
25 июня 13:22
Известный тренер оценил шансы Макгрегора в бою с Порье
Известный тренер оценил шансы Макгрегора в бою с Порье
MMA
23 июня 09:30

Новости: MMA

Чемпион UFC в легком весе: «Порье и Макгрегор? Я нокаутировал бы обоих»
Чемпион UFC в легком весе: «Порье и Макгрегор? Я нокаутировал бы обоих»
30 июня 22:49
«Заплывший» Амосов вернулся к тренировкам
«Заплывший» Амосов вернулся к тренировкам
30 июня 21:26
«Человек на арене». Превью к бою Макгрегор – Порье 3 от UFC
«Человек на арене». Превью к бою Макгрегор – Порье 3 от UFC
30 июня 16:44
Чимаев прекратил сотрудничество с менеджером Хабиба
Чимаев прекратил сотрудничество с менеджером Хабиба
30 июня 13:41
Ломбард вызвал Джейка Пола на кулачный бой
Ломбард вызвал Джейка Пола на кулачный бой
30 июня 13:33
Хабиб назвал имена самых интеллектуальных бойцов ММА. Без Махачева не обошлось
Хабиб назвал имена самых интеллектуальных бойцов ММА. Без Махачева не обошлось
30 июня 13:22
Амосов встретился со скандальным российским рэпером «Бастой»
Амосов встретился со скандальным российским рэпером «Бастой»
30 июня 12:38
Порье: «Я собираюсь снова остановить Конора. Я опасный человек»
Порье: «Я собираюсь снова остановить Конора. Я опасный человек»
30 июня 12:35
О`Мэлли остался без соперника на UFC 264
О`Мэлли остался без соперника на UFC 264
30 июня 11:59
Все новости

Популярные новости

«После поединка со мной Лома уже не тот». Даже феноменальная победа «Хай-Тека» над Накатани не переубедила Линареса
«После поединка со мной Лома уже не тот». Даже феноменальная победа «Хай-Тека» над Накатани не переубедила Линареса
Бокс Профессиональный бокс
28 июня 14:11
4
Нурмагомедов отреагировал на победу Ломаченко
Нурмагомедов отреагировал на победу Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
27 июня 15:30
7
Ломаченко показал, как выглядит после победы над Накатани
Ломаченко показал, как выглядит после победы над Накатани
Бокс Профессиональный бокс
27 июня 19:57
16
Мочились и отрывали голову, поджигали, теперь погнули. В России снова пострадала статуя Дзюбы
История
Мочились и отрывали голову, поджигали, теперь погнули. В России снова пострадала статуя Дзюбы
Футбол Евро-2020
24 июня 17:39
6
Не Ломаченко и не Лопес. Де Ла Хойя назвал лучшего бойца легкого веса
Не Ломаченко и не Лопес. Де Ла Хойя назвал лучшего бойца легкого веса
Бокс Профессиональный бокс
28 июня 20:59
4
Что делать с такой грудой мышц? Джошуа находится в потрясающей форме перед поединком с Усиком
Что делать с такой грудой мышц? Джошуа находится в потрясающей форме перед поединком с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
28 июня 12:49
8
Все новости