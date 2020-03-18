«Волкановски – позор дивизиона». «Корейский Зомби» потребовал боя с чемпионом
Чемпион UFC Волкановски намерен сменить дивизион
Титулованный австралиец хочет оставить после себя наследие в легком весе
18 марта 19:00
Алекс Волкановски / Фото - athletesvoice.comЧемпион UFC в полулегком дивизионе, австралийский боец Алекс Волкановски (22-1) заявил, что готов попробовать себя в новом дивизионе.
Цитирует Волкановски LowkickMMA.
«Те, кто работает со мной в зале знают, что я обладаю силой полусредневеса, а то и средневеса. В дальнейшем я планирую подняться как минимум в легкий дивизион. Да, там был Хабиб, с которым мне было бы непросто, но сейчас там нет равных мне соперников. В первую очередь я хочу стать легендарным полулегковесом, а потом поднимусь в легкий дивизион и повторю свой успех там».
Напомним, 27 марта на турнире UFC 260 Волкановски проверит на прочность Брайана Ортегу.