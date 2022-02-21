Обнародован файткард турнира Bellator 275. Мусаси проведет очередную защиту титула
Чемпионка PFL Харрисон в ближайшее время может подписать контракт с Bellator
Кокер не забыл упомянуть менеджера титулованной американки
10:22
Кайла Харрисон / Фото - mmajunkie.usatoday.comПрезидент Bellator Скотт Кокер сообщил, что его промоушен продолжает вести переговоры с чемпионкой PFL в легком дивизионе Кайлой Харрисон (12-0).
Триумфатор двух Гран-при PFL пока не подписала новое соглашение с этой организацией. Кокер надеется, что его лиге удастся договорить с Хариссон.
Цитирует Кокера sportskeeda.com.
«Я очень хорошо знаю Али Абдель-Азиза. Он жесткий менеджер и тяжелый переговорщик. Я думаю, что Харрисон – самая большая звезда в PFL. Конечно же, Абдель-Азиз им об этом напомнит. Я уверен, что в их отношениях возникнут испытания. Мы пытаемся заключить сделку. Мы все еще продолжаем вести диалог, но посмотрим, что произойдет».
Свой последний поединок Харрисон провела на турнире PFL 10, где победила Тэйлор Гуардадо (3-2) болевым приемом во 2-м раунде и стала новой чемпионкой организации в легком весе.
Комментарии 0