Чендлер назвал двух бойцов, заслуживающих бой с Хабибом

Одним из них американец считает себя





Майкл Чендлер / Фото: MMA Fighting

Бывший чемпион легкого веса Bellator Майкл Чендлер заявил, что главными претендентами на поединок против Хабиба Нурмагомедова являются он сам и бразилец Чарльз Оливейра. Слова американца приводит портал mmafighting.com.



Думаю, что у Хабиба остались незавершенные дела. Он имеет 29 поединков без поражений и думаю, что он захочет 30-е. Нурмагомедов победил Гэтжи, Макгрегора и Порье. Из пятерки лучших, он не дрался лишь со мной и Оливейрой. Именно мы являемся реальными кандидатами на бой с ним».

Напомним, Чендлер провел в UFC лишь один бой, нокаутировав в начале боя новозеландца Дэна Хукера, после чего поднялся на четвертое место в рейтинге легкого веса.



