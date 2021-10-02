Чендлер дал прогноз на бой Оливейра – Порье

Американец отметил достоинства и недостатки каждого из соперников

Майкл Чендлер / фото - UFC

Бывший чемпион Bellator и претендент на титул UFC в легком весе, американец Майкл Чендлер (22-6) поделился ожиданиями от поединка между своим соотечественником Дастином Порье (28-6) и бразильским чемпионом UFC Чарльзом Оливейрой (31-8-1), который состоится на турнире UFC 269 11 декабря.

Чендлера цитирует портал MMAFighting:

«Думаю, Порье одержит победу. В последних боях Оливейра показал, что его бокс стал значительно лучше, особенно это было заметно в поединке со мной. Он сильно бьет, у него гораздо более тяжелый удар, чем все думают. Конечно, его грэпплинг всегда на высоком уровне, но я думаю, что Порье сильнее Оливейры во всех аспектах. Дастин выносливее, он лучше всех умеет нанести сопернику урон, а затем финишировать его, чего не смог сделать я. Думаю, Дастин выиграет этот бой в третьем или четвертом раунде».

Дастин Порье высказался о предстоящем поединке с Чарльзом Оливейрой.