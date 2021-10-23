Чендлер дал прогноз на бой Оливейра – Порье
Чендлер: «Гэтжи – самый страшный, самый сумасшедший парень, с которым я когда-либо дрался»
Американец считает своего соотечественника самым сложным соперником в карьере
13:50
Майкл Чендлер / фото - UFC
Бывший чемпион Bellator в легком весе и бывший претендент на чемпионский титул UFC в этой же весовой категории американец Майкл Чендлер (22-6) считает своего будущего оппонента, соотечественника Джастина Гэтжи (22-3) самым сложным соперником в карьере.
Чендлера цитирует портал lowkickmma.com:
«Я скажу вам, что думаю о Джастине Гэтжи – он самый страшный, самый сумасшедший парень, с которым я когда-либо дрался. Я дрался со многими сильными бойцами, действительно крутыми бойцами, но Джастин берет верх».
В одном из недавних интервью, Джастин сказал, что наслаждается, когда бой жесткий. Майкл прокомментировал слова Гэтжи.
«Послушайте, когда люди говорят такие вещи, это всегда оказывается их грубой ошибкой, но только не для Джастина Гэтжи. Я искренне верю, что когда он говорит что-то подобное, то все действительно так и есть».
Бой Чендлер – Гэтжи станет со-главным событием номерного турнира UFC 268, который пройдет 6 ноября в Нью-Йорке.
Майкл Чендлер поделился ожиданиями от предстоящего поединка с Джастином Гэтжи.
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