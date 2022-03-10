Чендлер и Фергюсон подерутся на UFC 274

Контракты на поединок пока не подписаны

Фото: fightnews.info

Как сообщает портал MMA Junkie, бывший претендент на титул UFC в легком весе Майкл Чендлер (22-7) близок к поединку с именитым ветераном Тони Фергюсоном (25-6).

Американцы вербально договорились встретиться на турнире UFC 274, который состоится 7 мая на арене Footprint Center в Финиксе. Сообщается, что контракты на поединок еще не подписаны, но соперники уже согласились подраться.

Майкл Чендлер поделился ожиданиями от возможного поединка с Тони Фергюсоном.