Де Ла Хойя поддержал Хабиба Нурмагомедова
Чендлер: «Хабиб практически не допускал ошибок в поединках»
Майкл отметил, что после ухода Нурмагомедова бойцы не знали, выживет ли легкий вес
20:03
Майкл Чендлер / Фото: UFC
Экс-чемпион Bellator в легком весе Майкл Чендлер высказался о том, как завершение карьеры Хабибом Нурмагомедовым повлияло на MMA.
«Сначала было непонятно, как будет существовать наша весовая категория, будет ли она процветать или развалится из-за ухода Хабиба.
Он ушел непобежденным и выглядел непобедимым во многих своих боях. Он практически не допускал ошибок в поединках.
Когда он ушел, какое-то время мы были не уверены, действительно ли он завершил карьеру, поскольку несколько месяцев Дэйна Уайт пытался уговорить его вернуться, и это было правильно.
Я не пытаюсь дискредитировать то, чего он добился, и каким он был чемпионом в легком весе. Но если учесть, насколько конкурентный и зрелищный легкий дивизион, он продолжает двигаться дальше».
Напомним, ранее Хабиб пригласил Дастина Порье в свою организацию.
Комментарии 0