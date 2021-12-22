Чендлер: «Хабиб практически не допускал ошибок в поединках»

Майкл Чендлер / Фото: UFC

Экс-чемпион Bellator в легком весе Майкл Чендлер высказался о том, как завершение карьеры Хабибом Нурмагомедовым повлияло на MMA.



Он ушел непобежденным и выглядел непобедимым во многих своих боях. Он практически не допускал ошибок в поединках.

Когда он ушел, какое-то время мы были не уверены, действительно ли он завершил карьеру, поскольку несколько месяцев Дэйна Уайт пытался уговорить его вернуться, и это было правильно.

Я не пытаюсь дискредитировать то, чего он добился, и каким он был чемпионом в легком весе. Но если учесть, насколько конкурентный и зрелищный легкий дивизион, он продолжает двигаться дальше».