Гэтжи: «После того, как нокаутирую Чендлера, титульный бой будет мне гарантирован»
Чендлер: «Махачев пока не дотягивает к Хабибу»
Майкл отметил качества Ислама на фоне Нурмагомедова
11:48
Майкл Чендлер / Фото: UFC
Легковес UFC Майкл Чендлер (22-6) сравнил дагестанского бойца Ислама Махачеа (21-1) и его друга Хабиба Нурмагомедова (29-0). Слова американца приводит MMA Junkie.
«Они похожи, ведь они братья и одноклубники. Достижения Хабиба случились не благодаря набору навыков. Все дело в мистической ауре, окружавшей его достижения. Он непобежденный боец, заставляющий каждого в дивизионе выглядеть жалким смертным.
Поэтому я бы не бросал заявления о том, что Махачев преемник Хабиба. Он хорош сам по себе. То, как он за минуту разобрался с Дэном Хукером утвердило его как одного из топов легкого веса.
Но если их равнивать, то Махачев пока не дотягивает. Он только в первый раз побил парня из топ-10, тогда как Хабиб делал это много лет».
Напомним, ранее глава UFC рассказал, когда Махачев подерется за титул.
Комментарии 0