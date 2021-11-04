Чендлер: «Махачев пока не дотягивает к Хабибу»

Майкл Чендлер / Фото: UFC

Легковес UFC Майкл Чендлер (22-6) сравнил дагестанского бойца Ислама Махачеа (21-1) и его друга Хабиба Нурмагомедова (29-0). Слова американца приводит MMA Junkie.



Поэтому я бы не бросал заявления о том, что Махачев преемник Хабиба. Он хорош сам по себе. То, как он за минуту разобрался с Дэном Хукером утвердило его как одного из топов легкого веса.

Но если их равнивать, то Махачев пока не дотягивает. Он только в первый раз побил парня из топ-10, тогда как Хабиб делал это много лет».