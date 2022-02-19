Чендлер: «Моей силы будет много для Фергюсона»

Майкл Чендлер / фото - UFC

Бывший претендент на титул UFC в легком весе Майкл Чендлер (22-7) поделился своими ожиданиями от возможного поединка с Тони Фергюсоном (25-6).

Чендлера цитирует портал mmajunkie.usatoday.com:

У него отличное джиу-джитсу, но еще никто не смог доминировать надо мной в этом направлении. Поэтому я сомневаюсь, что Тони сможет поймать меня чем-то таким. Он очень опасен в партере и его соперники боятся этого.

Самая главная опасность Фергюсона заключается в том, что вы никогда не знаете, что от него ожидать. Он может начать бороться, делать какие-то отвлекающие маневры, или использовать локти и колени. К нему трудно подготовиться. Так что меня ждет очень интересный тренировочный лагерь».