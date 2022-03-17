Чендлер: «Мы все знаем, что Гэтжи убийца, но Оливейра победит его»

Американец поделился мнением относительно предстоящего поединка между бразильцем и соотечественником

Майкл Чендлер / фото - BBC

Бывший претендент на титул UFC в легком весе Майкл Чендлер (22-7) поделился мнением относительно предстоящего поединка между чемпионом промоушена в его дивизионе Чарльзом Оливейрой (32-8) и Джастином Гэтжи (23-3).

Чендлера цитирует портал mmanews.com:

«Думаю, что в этом бою мы увидим самого уверенного в себе за последнее время Чарльза Оливейру. Мы все знаем, что Джастин Гэтжи убийца, но я все еще считаю, что Чарльз победит в их противостоянии. У Оливейры просто слишком много инструментов для победы. Мы все знаем, как Джастин может побеждать, но Чарльз не впервые в ситуации, когда все сомневаются в нем. Перед большинством его боев в нем сомневались практически все, но Оливейра доказывал, что они не правы. Он намного крепче и выносливей, чем все думают».

Поединок Оливейра – Гэтжи состоится на турнире UFC 274, который пройдет 7 мая в Рио-де-Жанейро.