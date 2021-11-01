Чендлер намерен первым подраться с Макгрегором после возвращения

Майкл Чендлер, Конор Макгрегор

Легковес UFC Майкл Чендлер (22-6) заявил в интервью YouTube-каналу Хелен Йи, что хочет стать первым оппонентом ирландской суперзвезды Конора Макгрегора (22-6) после возвращения.



Я на самом деле думаю, что это будет один из самых захватывающих первых раундов за всю историю.

Мы оба будем нестись со скоростью 100 миль в час и посмотрим, кто победит. Я надеюсь, что этот бой когда-то случится».