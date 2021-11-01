Махачев: «Если Макгрегор будет претендентом на титул, то почему бы не подраться с ним»
Чендлер намерен первым подраться с Макгрегором после возвращения
Майкл обещает лучший первый раунд в истории
11:15
Майкл Чендлер, Конор Макгрегор
Легковес UFC Майкл Чендлер (22-6) заявил в интервью YouTube-каналу Хелен Йи, что хочет стать первым оппонентом ирландской суперзвезды Конора Макгрегора (22-6) после возвращения.
«Есть много людей, которые давно говорили о том, что я и Конор должны подраться.
Я на самом деле думаю, что это будет один из самых захватывающих первых раундов за всю историю.
Мы оба будем нестись со скоростью 100 миль в час и посмотрим, кто победит. Я надеюсь, что этот бой когда-то случится».
Напомним, ранее Макгрегор анонсировал свое возвращение в смешанные единоборства.
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