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Чендлер намерен в конце 2022 года подраться с Гэтжи за титул

Майкл считает Джастина фаворитом титульной гонки

MMA
22 декабря 21:58
Чендлер намерен в конце 2022 года подраться с Гэтжи за титул
Джастин Гэтжи и Майкл Чендлер / Фото: Инстаграм

Экс-чемпион Bellator Майкл Чендлер (22-7) заявил, что хочет провести реванш с Джастином Гэтжи (23-3). Слова бойца приводит портал bjpenn.com.

«Бой с Гэтжи стал воплощением того, как я наслаждаюсь своим ремеслом. Это был первый раз, когда меня не волновало, поднимет ли рефери мою руку. Люблю свою жизнь, и мне нравится, что этот бой стал частью моей карьеры.

Нет сомнения в том, что подавляющее большинство людей очень довольны нашей схваткой, и они хотели бы увидеть реванш. Возможно, мы с Джастином подеремся за титул в конце 2022 года. Посмотрим».

Напомним, Гэйтжи сейчас сконцентрирован на бое с Чарльзом Оливейрой, который пока еще не назначили.

Карен Агабекян
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