Чендлер: «Хабиб практически не допускал ошибок в поединках»
Чендлер намерен в конце 2022 года подраться с Гэтжи за титул
Майкл считает Джастина фаворитом титульной гонки
22 декабря 21:58
Джастин Гэтжи и Майкл Чендлер / Фото: Инстаграм
Экс-чемпион Bellator Майкл Чендлер (22-7) заявил, что хочет провести реванш с Джастином Гэтжи
(23-3). Слова бойца приводит портал bjpenn.com.
«Бой с Гэтжи стал воплощением того, как я наслаждаюсь своим ремеслом. Это был первый раз, когда меня не волновало, поднимет ли рефери мою руку. Люблю свою жизнь, и мне нравится, что этот бой стал частью моей карьеры.
Нет сомнения в том, что подавляющее большинство людей очень довольны нашей схваткой, и они хотели бы увидеть реванш. Возможно, мы с Джастином подеремся за титул в конце 2022 года. Посмотрим».
Напомним, Гэйтжи сейчас сконцентрирован на бое с Чарльзом Оливейрой, который пока еще не назначили.
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