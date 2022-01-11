Чендлер назвал бойцов, с которым он готов разделить октагон

В списке – ряд топовых соперников

Майкл Чендлер / фото - UFC

Бывший претендент на титул UFC в легком весе Майкл Чендлер (22-7) на шоу The MMA Hour перечислил бойцов, с которыми он готов разделить октагон уже в следующем поединке.

«Есть пара ребят, поединок, с которыми, как по мне, имеет смысл. Как мы уже говорили, один из таких поединков – это бой с Конором. Он хочет вернуться примерно в то же время, что и я. Я не буду сидеть и говорить, что он во главе списка, но в этом поединке есть смысл. В поединке с Тони Фергюсоном есть смысл. В поединке с Дастином Порье есть смысл. В поединке с Нейтом Диасом есть смысл. Есть несколько ребят, которые стоят выше меня в рейтинге и у которых уже есть поединки. Это Махачев и Дариуш, они будут биться. Гэтжи думает, что он будет биться с Оливейрой, но Конор может вернуться и ворваться без очереди. Я не думаю, что это произойдет, но это возможно».

Майкл Чендлер заявил, что не готов драться с Тони Фергюсоном (25-6) в феврале.