Чендлер не хочет драться с Макгрегором в легком весе

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 28
Сейчас 0
Сегодня 20
Завтра 24
Футбол (6 событий из 6) показать все
Чемпионат мира по футболу 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
19:00 Россия - Кипр 6:0 Окончен
19:00 Азербайджан - Люксембург 1:3 Окончен
19:00 Грузия - Швеция 2:0 Окончен
19:00 Армения - Македония 0:5 Запланирован
21:45 Ирландия - Португалия 0:0 Окончен
21:45 Греция - Испания 0:1 Окончен
Хоккей (3 события из 3) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:30 Филадельфия Флайерс - Торонто Мейпл Лифс 0:3 Окончен
03:30 Даллас Старз - Нэшвилл Предаторс 2:4 Окончен
05:00 Аризона Койотис - Миннесота Уайлд 2:5 Окончен
Баскетбол (15 событий из 15) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Кливленд Кавальерс - Вашингтон Уизардз 94:97 Окончен
02:00 Орландо Мэджик - Бруклин Нетс 90:123 Окончен
02:30 Бостон Селтикс - Торонто Рэпторс 104:88 Окончен
02:30 Хьюстон Рокетс - Детройт Пистонс 104:112 Окончен
02:30 Нью-Йорк Никс - Милуоки Бакс 100:112 Окончен
03:00 Чикаго Буллз - Даллас Маверикс 117:107 Окончен
03:00 Мемфис Гриззлис - Шарлотт Хорнетс 108:118 Окончен
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Оклахома-Сити Тандер 100:108 Окончен
03:30 Сан-Антонио Сперс - Сакраменто Кингз 136:117 Окончен
04:00 Денвер Наггетс - Индиана Пэйсерс 101:98 Окончен
04:00 Финикс Санс - Портленд Трэйл Блэйзерс 119:109 Окончен
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Миннесота Тимбервулвс 123:110 Окончен
05:00 Лос-Анджелес Лейкерс - Майами Хит 120:117 Окончен
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:00 Будивельник - Днепр 91:74 Окончен
19:00 Черкасские Мавпы - Харьковские Соколы 78:83 Окончен
Теннис (4 события из 19) показать все
ATP 2021 (Stockholm, Sweden)
Календарь Таблица
Пари-матч
13:00 Даниэль Эванс - Фрэнсис Тиафо 1:2 Окончен
19:00 Энди Маррей - Томми Пол 1:2 Окончен
WTA 2021 (Linz, Austria)
Календарь Таблица
Пари-матч
19:00 Элисон Риске - Даниэлле Росе Коллинс 1:0 Снялся
21:00 Жаклин Адина Кристиан - Симона Халеп 1:0 Техническая победа
нет важных матчей
Футбол (3 события из 3) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:15 Авангард - Агробизнес -:- Запланирован
14:15 Олимпик - Нива Т -:- Запланирован
Чемпионат мира по футболу 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
19:00 Молдова - Шотландия -:- Запланирован
Хоккей (11 событий из 11) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Бостон Брюинс - Эдмонтон Ойлерс -:- Запланирован
02:00 Монреаль Канадиенс - Калгари Флэймс -:- Запланирован
02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Нью-Йорк Айлендерс -:- Запланирован
02:00 Оттава Сенаторс - Лос-Анджелес Кингс -:- Запланирован
02:00 Питтсбург Пингвинс - Флорида Пантерс -:- Запланирован
02:30 Детройт Ред Уингс - Вашингтон Кэпиталз -:- Запланирован
03:00 Сент-Луис Блюз - Нэшвилл Предаторс -:- Запланирован
03:00 Виннипег Джетс - Сан-Хосе Шаркс -:- Запланирован
04:00 Колорадо Эвеланш - Ванкувер Кэнакс -:- Запланирован
05:00 Сиэтл Кракен - Анахайм Дакс -:- Запланирован
05:00 Вегас Голден Найтс - Миннесота Уайлд -:- Запланирован
Баскетбол (6 событий из 6) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Торонто Рэпторс -:- Запланирован
04:00 Юта Джаз - Индиана Пэйсерс -:- Запланирован
05:30 Лос-Анджелес Клипперс - Майами Хит -:- Запланирован
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:00 Химик - БК Тернополь -:- Запланирован
19:00 Николаев - БК Запорожье -:- Запланирован
20:00 БК Одесса - Киев-Баскет -:- Запланирован
Футбол (5 событий из 5) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:15 Полесье - Кремень -:- Запланирован
15:00 Полесье - Николаев -:- Запланирован
15:30 ВПК-Агро - Подолье -:- Запланирован
17:45 Металлист - Прикарпатье -:- Запланирован
Чемпионат мира по футболу 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Франция - Казахстан -:- Запланирован
Хоккей (6 событий из 7) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Баффало Сэйбрс - Эдмонтон Ойлерс -:- Запланирован
02:00 Каролина Харрикейнс - Филадельфия Флайерс -:- Запланирован
02:00 Коламбус Блу Джекетс - Вашингтон Кэпиталз -:- Запланирован
02:00 Торонто Мейпл Лифс - Калгари Флэймс -:- Запланирован
03:30 Чикаго Блэкхокс - Аризона Койотис -:- Запланирован
20:00 Нью-Джерси Дэвилз - Бостон Брюинс -:- Запланирован
Баскетбол (13 событий из 13) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Шарлотт Хорнетс - Нью-Йорк Никс -:- Запланирован
02:30 Бостон Селтикс - Милуоки Бакс -:- Запланирован
02:30 Кливленд Кавальерс - Детройт Пистонс -:- Запланирован
03:00 Хьюстон Рокетс - Портленд Трэйл Блэйзерс -:- Запланирован
03:00 Мемфис Гриззлис - Финикс Санс -:- Запланирован
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Бруклин Нетс -:- Запланирован
03:00 Оклахома-Сити Тандер - Сакраменто Кингз -:- Запланирован
03:30 Сан-Антонио Сперс - Даллас Маверикс -:- Запланирован
04:00 Денвер Наггетс - Атланта Хоукс -:- Запланирован
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Чикаго Буллз -:- Запланирован
05:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Миннесота Тимбервулвс -:- Запланирован
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Будивельник - Харьковские Соколы -:- Запланирован
16:00 Черкасские Мавпы - Днепр -:- Запланирован

Чендлер не хочет драться с Макгрегором в легком весе

Майкл научен примером боя с Джастином Гэтжи

MMA
11 ноября 22:35
Чендлер не хочет драться с Макгрегором в легком весе
Майкл Чендлер / Фото: MMA Fighting

Американский полусредневес UFC Майкл Чендлер (22-7) заявил, что готов драться с ирландцем Конором Макгрегором (22-6) в полусреднем весе (до 77 кг).

«Вот задача: два полусредневеса дрались в главном собітии UFC 268. Но два легковеса открывали главный кард. 72 часа после UFC 268 один из этих легковесов, открывших кард, весил больше, чем все из них. Более 191 фунта (86,63 кг) лишь 72 часа спустя... Увидимся в 170-фунтах, Макгрегор».

Напомним, ранее Макгрегор сам заявил, что ему интересен поединок с Чендлером.

Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Конор Макгрегор Майкл Чендлер

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Джейк Пол cообщил, когда проведет поединок с Макгрегором
Джейк Пол cообщил, когда проведет поединок с Макгрегором
Бокс Профессиональный бокс
9 ноября 21:23
Чендлер: «Я ценю поддержку фанатов на моем пути»
Чендлер: «Я ценю поддержку фанатов на моем пути»
MMA
9 ноября 09:00
Не бой, а пушка. Макгрегор назвал имя соперника, с которым хочет подраться
Не бой, а пушка. Макгрегор назвал имя соперника, с которым хочет подраться
MMA
8 ноября 19:36
Усман успешно защитил титул в реванше с Ковингтоном, Гэтжи в тяжелом поединке победил Чендлера
Усман успешно защитил титул в реванше с Ковингтоном, Гэтжи в тяжелом поединке победил Чендлера
MMA
7 ноября 09:30
Гэтжи: «Чендлер ничем не смог меня удивить»
Гэтжи: «Чендлер ничем не смог меня удивить»
MMA
7 ноября 08:10
Гэтжи одержал яркую победу над Чендлером на UFC 268
Гэтжи одержал яркую победу над Чендлером на UFC 268
MMA
7 ноября 07:30

Новости: MMA

Чендлер не хочет драться с Макгрегором в легком весе
Чендлер не хочет драться с Макгрегором в легком весе
11 ноября 22:35
Стало известно, почему Александру Емельяненко не могут организовать бой с украинским рэпером
Стало известно, почему Александру Емельяненко не могут организовать бой с украинским рэпером
11 ноября 21:59
Брата Хабиба Нурмагомедова арестуют минимум на 48 часов
Брата Хабиба Нурмагомедова арестуют минимум на 48 часов
11 ноября 20:05
Стала известна дата чемпионата мира по MMA
Стала известна дата чемпионата мира по MMA
11 ноября 19:45
Оверим о маленьких гонорарах в UFC: «Там хотя бы платят своим бойцам»
Оверим о маленьких гонорарах в UFC: «Там хотя бы платят своим бойцам»
11 ноября 17:49
Брат Хабиба Нурмагомедова задержан полицией в Москве
Брат Хабиба Нурмагомедова задержан полицией в Москве
11 ноября 17:38
Нэйт Диас засомневался в том, что Масвидаль – мужчина
Нэйт Диас засомневался в том, что Масвидаль – мужчина
11 ноября 15:49
Трое топовых бойцов готовы заменить Масвидаля в бою с Эдвардсом
Трое топовых бойцов готовы заменить Масвидаля в бою с Эдвардсом
11 ноября 15:38
Родригес: «Тут ММА, и Холловэй не сможет использовать свой бокс на полную»
Родригес: «Тут ММА, и Холловэй не сможет использовать свой бокс на полную»
11 ноября 14:28
Все новости

Популярные новости

Виталий Кличко назвал двух лучших боксеров современности. В списке нет Ломаченко
Виталий Кличко назвал двух лучших боксеров современности. В списке нет Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
9 ноября 20:27
12
«В таком случае – мы можем подраться с ним снова». Лопес-старший назвал условие для реванша его сына с Ломаченко
«В таком случае – мы можем подраться с ним снова». Лопес-старший назвал условие для реванша его сына с Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
6 ноября 14:43
12
Усик не хочет повторять путь Виталия Кличко
Усик не хочет повторять путь Виталия Кличко
Бокс Профессиональный бокс
7 ноября 17:39
6
Тайсон Фьюри жестко бьет по корпусу брата – подготовка к бою с блогером Джейком Полом действительно спартанская
Тайсон Фьюри жестко бьет по корпусу брата – подготовка к бою с блогером Джейком Полом действительно спартанская
Бокс Профессиональный бокс
9 ноября 15:26
19-летний Захареев выиграл чемпионат мира. Сделал то, что не удавалось ни Ломаченко, ни Усику, ни Кличко
Тема дня
19-летний Захареев выиграл чемпионат мира. Сделал то, что не удавалось ни Ломаченко, ни Усику, ни Кличко
Бокс Аматорский бокс
6 ноября 22:10
2
Виталий Кличко откровенно рассказал о своей личной жизни
Виталий Кличко откровенно рассказал о своей личной жизни
Бокс Профессиональный бокс
11 ноября 10:37
Все новости

Анонсы

Экстра-лига. «Продэксим» – ХИТ. Видео трансляция
WEB
TV
Экстра-лига. «Продэксим» – ХИТ. Видео трансляция
16:00
Экстра-лига. «Сумы» – «ДЕ Трейдинг». Видео трансляция
WEB
TV
Экстра-лига. «Сумы» – «ДЕ Трейдинг». Видео трансляция
17:00
Фильм «Мирный воин»
TV
Фильм «Мирный воин»
23:25
Еженедельник «Мировой бокс»
TV
Еженедельник «Мировой бокс»
13 ноября 10:50
Экстра-лига. «Кардинал-Ровностандарт» – «Энергия». Видео трансляция
WEB
TV
Экстра-лига. «Кардинал-Ровностандарт» – «Энергия». Видео трансляция
13 ноября 13:00
Суперлига. «Будивельник» — «Харьковские Соколы». Видео трансляция
WEB
TV
Суперлига. «Будивельник» — «Харьковские Соколы». Видео трансляция
13 ноября 14:00
Давид Бенавидес vs Кирон Дэвис. Онлайн трансляция
WEB
Давид Бенавидес vs Кирон Дэвис. Онлайн трансляция
14 ноября 05:30
Хайме Мунгия – Габриэль Росадо. Онлайн трансляция
WEB
Хайме Мунгия – Габриэль Росадо. Онлайн трансляция
14 ноября 06:00
Макс Холловэй vs Яир Родригес. Онлайн трансляция
WEB
Макс Холловэй vs Яир Родригес. Онлайн трансляция
14 ноября 06:00
В поисках сокровищ: змеиный остров
TV
В поисках сокровищ: змеиный остров
14 ноября 13:55
Европейский кубок. «Галычанка» – «Ювента». Видео трансляция на XSPORT
WEB
TV
Европейский кубок. «Галычанка» – «Ювента». Видео трансляция на XSPORT
14 ноября 15:00
Евробаскет-2023. Квалификация. Финляндия – Украина. Видео трансляция на XSPORT
WEB
TV
Евробаскет-2023. Квалификация. Финляндия – Украина. Видео трансляция на XSPORT
14 ноября 17:00
Суперлига. «Николаев» — «Прометей». Видео трансляция
WEB
TV
Суперлига. «Николаев» — «Прометей». Видео трансляция
14 ноября 17:00
«Преследуя монстров»
TV
«Преследуя монстров»
14 ноября 19:40
Теофимо Лопес vs Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
WEB
Теофимо Лопес vs Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
28 ноября 06:00