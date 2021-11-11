Джейк Пол cообщил, когда проведет поединок с Макгрегором
Чендлер не хочет драться с Макгрегором в легком весе
Майкл научен примером боя с Джастином Гэтжи
11 ноября 22:35
Майкл Чендлер / Фото: MMA Fighting
Американский полусредневес UFC Майкл Чендлер
(22-7) заявил, что готов драться с ирландцем Конором Макгрегором (22-6) в полусреднем весе (до 77 кг).
«Вот задача: два полусредневеса дрались в главном собітии UFC 268. Но два легковеса открывали главный кард. 72 часа после UFC 268 один из этих легковесов, открывших кард, весил больше, чем все из них. Более 191 фунта (86,63 кг) лишь 72 часа спустя... Увидимся в 170-фунтах, Макгрегор».
Напомним, ранее Макгрегор сам заявил, что ему интересен поединок с Чендлером.
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