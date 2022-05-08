Чендлер нокаутировал Фергюсона на UFC 274

Поединок продолжался два раунда

Тони Фергюсон / фото - bloodyelbow.com

В Финиксе (штат Аризона, США) в рамках основного карда турнира UFC 274 завершился бой между американскими легковесами Майклом Чендлером и Тони Фергюсоном.

С самого начала поединка соперники не стали форсировать события, но уже спустя несколько минут приступили к более активным действиям. Фергюсон занял центр октагона, но при этом работал вторым номером. Чендлер пытался выбрасывать в адрес соперника комбинации из двух трех ударов.

Во время одной из таких атак, Тони сумел подловить своего соперника левы прямым, после которого Майкл оказался в нокдауне. Ближе к концу пятиминутки Чендлеру удалось провести тейкдаун. Заняв выгодную позицию, Майкл пытался развить успех, но преградой для него стали локти Тони, благодаря которому у Чендлера появились рассечения на лице.

В начале второго раунда Майкл неожиданно для своего соперника пробил ногой точно в челюсть Фергюсона, отправив Тони в глухой нокаут.